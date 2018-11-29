Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenerek büyük bir gelirden mahrum kaldı. Devler Ligi'nin B Grubu'nda hem maçlarda aldığı beklenmedik sonuçlar, hem de gruptan çıkamaması nedeniyle ciddi bir miktarı kasasına koymaktan mahrum kaldı.
NE KADAR KAZANDI?
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında her bir galibiyete UEFA tarafından 2.7 milyon euro, beraberliğe ise 900 bin euro prim veriliyor. Cim Bom şu ana kadar topladığı 4 puan sonucunda performans primi olarak 3.6 milyon euroya hak kazandı. Katılım bonusu olaraksa Galatasaray 15.25 milyon euro almıştı. Grup aşamasındaki 6 maçını da kazanan bir takım 16,2 milyon euro kazanıyor. Sarı-kırmızılılar böylece toplamda kazanabileceği miktar üzerinden 12,6 milyon euro kayıp yaşadı.
İKİNCİ TUR 9.5 MİLYON
İkinci tura çıkan takımlar, 9.5 milyon euro yükselme primi alıyorlar. Galatasaray elenerek bu primden de mahrum oldu. Hem performans bonuslarındaki kayıpları, hem de ikinci tura yükselme ödülünü kaçırmasıyla Cim Bom, 22.1 milyon euro'dan mahrum kaldı.
Öte yandan sarı kırmızılı taraftarların büyük kısmı Abdurrahim Albayrak ile Mustafa Cengiz'in kura çekimi sonrası fotoğrafını paylaşarak golcü transferi yapılmaması nedeniyle tepki gösterdiGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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