Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi sürüyor!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanda topa sahip olma ile orta-şut organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.