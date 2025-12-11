Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi sürüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi sürüyor!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 15:33 Güncelleme: 11.12.2025 - 15:33
        Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi sürüyor!
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanda topa sahip olma ile orta-şut organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

