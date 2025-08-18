Habertürk
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da ayrılık haftası: Cuesta, Nelsson, Köhn! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da ayrılık haftası: Cuesta, Nelsson, Köhn!

        Galatasaray, kaleci ve stoper transferine odaklanırken ayrılacak oyunculara da yöneldi. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Derrick Köhn'ün bonservisleriyle satılması planlanıyor.

        Giriş: 18.08.2025 - 11:53 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:53
        1

        Kaleci ve stoper transferine öncelik veren Galatasaray’da ayrılık haftasına girildi. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray’da gözler ayrılacak oyunculara da döndü.

        2

        Okan Buruk’un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Derrick Köhn için de kritik haftaya girildi. Galatasaray bu üç oyuncuyu da bonservisiyle göndermek ve buradan bir kaynak yaratmak istiyor.

        3

        Carlos Cuesta’yla Vasco da Gama’nın yanı sıra Spartak Moskova da yakından ilgileniyor. Vasco da Gama ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken Galatasaray’ın tavrı sonrasında bonservisine ortaklık teklifi yaptı.

        4

        Brezilya ekibi ile Galatasaray, Cuesta’nın bonservisinin yüzde 60’lık dilimi için 6 milyon Euro’ya el sıkıştı. Kolombiyalı savunmacının belli bir sayıda maça çıkması halinde Vasco da Gama 2 milyon Euro da bonus ödeyecek.

        5

        Ancak Cuesta, Spartak Moskova’nın teklifinin daha yüksek olması nedeniyle rotayı Rusya’ya kırdı. Spartak Moskova ve Galatasaray arasında görüşmeler devam ederken bu transferin bu hafta nihayete ermesi bekleniyor.

        6

        Türkiye’den gelen teklifleri reddeden Victor Nelsson ise İtalyan kulüplerinin radarında. Udinese, Danimarkalı savunmacıyla ilgilenirken resmi teklif yapmadı.

        7

        Galatasaray Nelsson’u kiralık değil bonservisiyle gönderme niyetinde. Hellas Verona ise Danimarkalı savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

        8

        Ayrılığı için geri sayıma geçilen diğer isim Derrick Köhn. Werder Bremen son olarak 4 milyon Euro teklif ederken Galatasaray 5 milyon Euro’nun üzerinde beklentiye sahip olduğunu iletti.

        9

        Yine Almanya’dan Union Berlin, sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. Galatasaray’ın bu teklife sıcak baktığı; Köhn’ün de Almanya’ya dönme konusunda niyetli olduğu öğrenildi.

        10

        Galatasaray’da bu oyunculardan gelecek ücretlerle birlikte transferde hızın da artması bekleniyor.

        11
