Galatasaray'da ayrılık: Kazımcan Karataş, Başakşehir'e kiralandı!

Galatasaray'da forma giyen Kazımcan Karataş sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı.
Giriş: 06.02.2026 - 20:25 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:25
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı
Devre arasında 5 transfer yapan Sarı-Kırmızılılar'da Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in ardından bir ayrılık daha yaşandı.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı.
Bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıkan Kazımcan Karataş 2 asist yaptı.
