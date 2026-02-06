Habertürk
        Galatasaray'da ayrılık: Kazımcan Karataş, Başakşehir'e kiralandı!

        Galatasaray'da ayrılık: Kazımcan Karataş, Başakşehir'e kiralandı!

        Galatasaray'da forma giyen Kazımcan Karataş sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı.

        Giriş: 06.02.2026 - 20:25 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:25
        Galatasaray'da ayrılık!
        Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı

        Devre arasında 5 transfer yapan Sarı-Kırmızılılar'da Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in ardından bir ayrılık daha yaşandı.

        Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı.

        Bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıkan Kazımcan Karataş 2 asist yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad ederek, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımız...
