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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da ayrılık: Tete, Yunanistan yolcusu! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da ayrılık: Tete, Yunanistan yolcusu!

        Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyen Brezilyalı futbolcu Tete, Yunanistan yolcusu. Panathinaikos'un, Tete transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 18:50 Güncelleme: 24.07.2024 - 18:50
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        Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Breziyalı futbolcu Tete ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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        Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; Panathinaikos, Tete'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.

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        Haberde, Panathinaikos'un Tete ile de anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içinde Yunanistan'a giderek imzayı atacağı kaydedildi.

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        Öte yandan oyuncunun Galatasaray'a 3 yıllık maliyetinin 7.1 milyon Dolar olduğu bu yüzden bonservisini almak yerine Yunan ekibinin oyuncuyu kiralayacağı bilgileri yer aldı.

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        Tete'nin Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrıldığı ve İstanbul'a döneceği öğrenildi.

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        Geçen sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.

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        Tete'nin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere sarı-kırmızılılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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