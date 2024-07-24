Galatasaray'da ayrılık: Tete, Yunanistan yolcusu!
Galatasaray'da istenilen performansı gösteremeyen Brezilyalı futbolcu Tete, Yunanistan yolcusu. Panathinaikos'un, Tete transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Breziyalı futbolcu Tete ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; Panathinaikos, Tete'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberde, Panathinaikos'un Tete ile de anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içinde Yunanistan'a giderek imzayı atacağı kaydedildi.
Öte yandan oyuncunun Galatasaray'a 3 yıllık maliyetinin 7.1 milyon Dolar olduğu bu yüzden bonservisini almak yerine Yunan ekibinin oyuncuyu kiralayacağı bilgileri yer aldı.
Tete'nin Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrıldığı ve İstanbul'a döneceği öğrenildi.
Geçen sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı.