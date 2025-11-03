Galatasaray'da Barış aranıyor!
Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla yola çıkan Barış Alper Yılmaz, son haftalarda hem form grafiği hem de tribünden gelen tepkilerle gündeme oturdu
Yaz döneminde Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan temsilcisi Neom’un 35 milyon Euro’luk teklifini reddeden sarı-kırmızılı yönetim, oyuncusuna 50 milyon Euro değer biçmiş, hatta maaşına zam yaparak takımda tutmuştu. Ancak bu karar şimdiye kadar beklenen sonucu vermedi.
Transfer sürecinde yaşadığı stresin ardından performansı düşen milli futbolcu, 10 maçtır fileleri havalandıramadı.
Kötü gidişat, taraftarla arasındaki bağı da zedeledi. Özellikle son haftalarda tribünlerden gelen tepkiler Barış Alper’in moralini olumsuz etkiledi.
Bodo/Glimt maçından sonra Trabzonspor karşılaşmasında da ıslıklanan oyuncuya, takım arkadaşları ve teknik heyet destek verdi.
Soyunma odasında Okan Buruk, öğrencisine sahip çıkarak “Barış’ı yeniden kazanmak zorundayız” mesajını verdi.
Ancak sezona damga vurması beklenen yıldız oyuncuya gelen astronomik teklifler artık masada değil.