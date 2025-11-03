Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Barış aranıyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Barış aranıyor!

        Galatasaray'da sezon başında büyük umutlarla yola çıkan Barış Alper Yılmaz, son haftalarda hem form grafiği hem de tribünden gelen tepkilerle gündeme oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaz döneminde Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan temsilcisi Neom’un 35 milyon Euro’luk teklifini reddeden sarı-kırmızılı yönetim, oyuncusuna 50 milyon Euro değer biçmiş, hatta maaşına zam yaparak takımda tutmuştu. Ancak bu karar şimdiye kadar beklenen sonucu vermedi.

        2

        Transfer sürecinde yaşadığı stresin ardından performansı düşen milli futbolcu, 10 maçtır fileleri havalandıramadı.

        3

        Kötü gidişat, taraftarla arasındaki bağı da zedeledi. Özellikle son haftalarda tribünlerden gelen tepkiler Barış Alper’in moralini olumsuz etkiledi.

        4

        Bodo/Glimt maçından sonra Trabzonspor karşılaşmasında da ıslıklanan oyuncuya, takım arkadaşları ve teknik heyet destek verdi.

        5

        Soyunma odasında Okan Buruk, öğrencisine sahip çıkarak “Barış’ı yeniden kazanmak zorundayız” mesajını verdi.

        6

        Ancak sezona damga vurması beklenen yıldız oyuncuya gelen astronomik teklifler artık masada değil.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı