Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleşecek seçiminde başkanlık koltuğuna oturmak için yarışan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan kulüp üyeleriyle buluşup projelerinden bahsederek oy toplamaya çalışan iki aday, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.