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Galatasaray'da başkan adayları transfer yoğunlaştı

Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleşecek seçiminde başkanlık koltuğuna oturmak için yarışan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Özbek ve Hamamcıoğlu’nun ekibinin bazı menajerlerle şimdiden dirsek teması kurdukları öğrenildi. İşte detaylar

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  • 01
    Galatasaray'da başkan adayları transfer yoğunlaştı

    Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleşecek seçiminde başkanlık koltuğuna oturmak için yarışan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan kulüp üyeleriyle buluşup projelerinden bahsederek oy toplamaya çalışan iki aday, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. 
  • 02
    Galatasaray'da başkan adayları transfer yoğunlaştı

    Göreve gelmeleri durumunda transfer için zaman kaybetmeden sezon başı kamp çalışmalarına birkaç ismi yetiştirmek isteyen Özbek ve Hamamcıoğlu’nun ekibinin bazı menajerlerle şimdiden dirsek teması kurdukları öğrenildi. 
  • 03
    Galatasaray'da başkan adayları transfer yoğunlaştı

    Özellikle 2015-18 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Dursun Özbek’in, geçmiş dönemde temas kurdukları bazı menajerlerle görüşmelerini sıklaştırdığı ifade edildi. 
  • 04
    Galatasaray'da başkan adayları transfer yoğunlaştı

    Galatasaray’daki seçimin sonucunu bekleyen menajerlerin ise oyuncularını yeni yönetimle masaya oturduktan sonra transferlerin gerçekleşmesi bekleniyor.
  • 05
    Galatasaray'da başkan adayları transfer yoğunlaştı

    SERİ VE HALİL HABER BEKLİYOR

    Sarı-Kırmızılı formayı daha önce terletmiş olan Jean Michael Seri’nin kulübü Fulham ile olan sözleşmesi sona erdi.
  • 06
    Galatasaray'da başkan adayları transfer yoğunlaştı

    İngilizlerin kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki orta sahanın bonservisi elinde bulunuyor.
  • 07
    Galatasaray'da başkan adayları transfer yoğunlaştı

    Türkiye’den farklı kulüplerin de ilgisini çeken Fildişili oyuncunun gönlünde Galatasaray olduğu ve seçilecek yeni yönetimden haber beklediği ifade edildi. 
  • 08
    Galatasaray'da başkan adayları transfer yoğunlaştı

    Cimbom’da gelecek sezon forma giymesi beklenen bir diğer isim ise Halil Akbunar… 
  • 09
    Galatasaray'da başkan adayları transfer yoğunlaştı

    Sahibi olduğu Göztepe’yi satmak isteyen Başkan Mehmet Sepil’in ilk olarak bonservis ücreti alabileceği oyuncuları elden çıkarmak istediği bildirildi. İstikrarlı görüntüsüyle birçok kulübün ilgisini çeken Halil’den de gelir elde etmek isteyen Sepil’in, bu transferde Galatasaray’a zorluk çıkarması beklenmiyor. 
  • 10
    Galatasaray'da başkan adayları transfer yoğunlaştı

    Farklı kulüplerin kendisiyle ilgilendiğini de duyan Halil’in ise ilk tercihinin Galatasaray olduğu ve seçimden sonra Sarı-Kırmızılılar’dan haber beklediği bildirildi.

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