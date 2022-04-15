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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da başkan adaylarının teknik direktörleri netleşiyor

Galatasaray'da olağanüstü genel kurula 2 hafta kala başkan adaylarının yeni teknik direktörleri belli oldu.

  • 01
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde hareketli günler yaşanıyor. 

     
  • 02
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    Başkanlığa aday olan iki isim de ekipleriyle birlikte kollarını sıvayarak futbol takımı için girişimlerde bulunuyor.
  • 03
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    Son seçimi 41 oyla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, başkanlığa seçilmesi halinde Domenec Torrent'in orta ve uzun vadede planları arasında olmadığını açıkladı.
  • 04
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    Hamamcıoğlu başkanlığa seçilmesi durumunda ilk olarak yeni teknik direktörü belirlemek istiyor. 
  • 05
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde ise iki isim öne çıkıyor.
  • 06
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    İLK HEDEF RUDI GARCIA

    Hamamcıoğlu seçilmesi durumunda ilk olarak 58 yaşındaki Rudi Garcia'ya gidecek. 
  • 07
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    St. Etienne, Lille, Roma, Marsilya, Lyon gibi takımları çalıştıran deneyimli teknik direktörle masaya oturulacak.
  • 08
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    Hamamcıoğlu, Garcia ile anlaşamaması durumunda ise Bruno Labbadia ile temaslarda bulunacak.
  • 09
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    56 yaşındaki Bruno Labbadia 2010'dan 2013'e kadar Stuttgart'ı, 2015-2016 arasında Hamburg'u, 2018-19 arasında Wolfsburg'u ve son olarak 2020-2021 arasında Hertha Berlin'i çalıştırdı.
  • 10
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    METİN ÖZTÜRK'ÜN HEDEFİ OKAN BURUK

    Metin Öztürk cephesinde de yoğun bir çalışma var. 
  • 11
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    'Yeni bir Fatih Terim bulmalıyız' diyen Öztürk'ün, Okan Buruk'u işaret ettiği öğrenildi. 
  • 12
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    Metin Öztürk ve ekibi Buruk ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. 
  • 13
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    Metin Öztürk seçimi kazanması halinde Okan Buruk Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olacak. 
  • 14
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    BURUK GENİŞ BİR RAPOR HAZIRLIYOR

    Bir süredir sarı-kırmızılı takımı yakından izleyen 48 yaşındaki teknik adam geniş bir rapor hazırlıyor. 
  • 15
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    Sarı-kırmızılı takımda futbolculuk döneminde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Okan Buruk'un heyecanla 30 Nisan'da yapılacak seçimi beklediği öğrenildi.
  • 16
    Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? İşte başkan adaylarının teknik direktör adayları! - GS haberleri

    48 yaşındaki çalıştırıcı şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'den Ocak 2021'den ayrıldıktan sonra bir takım çalıştırmadı.

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