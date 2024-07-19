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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Batshuayi damgası! 1 gol, 2 asist... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Batshuayi damgası! 1 gol, 2 asist...

        Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaştı. Galatasaray'ın 4-1'lik skor ile galip geldiği karşılaşmaya Michy Batshuayi damga vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 10:02 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:02
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        Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaştığı hazırlık maçında 4-1 galip geldi. Maçta Michy Batshuayi'nin performansı dikkat çekti.

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        Belçikalı yıldız golcü, Trencin ile oynanan karşılaşmayı 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

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        Galatasaray'a transferinden sonra adaptasyon sorunu yaşamayan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı takımda siftah yaptı.

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        30 yaşındaki yıldız, bu performansıyla teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı.

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