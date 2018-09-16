Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasına lider giren Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirveye yükselirken Fatih Terim rüzgarı esti. Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki kötü oyunun ardından küplere binen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, soyunma odasında oyuncularını sert bir dille uyardı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Trabzon maçından beri sahada mücadele etmediklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcının, oyuncularından daha fazlasını istediği kaydedildi. Bu oyunun kendilerine yakışmadığını belirten Terim, “Üzerinizde taşıdığınız formanın farkına varın! Bu şekilde oynayama hakkınız yok. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaksınız. Bu performans bize büyük sıkıntı yaşatır. Bir an önce kendinize gelin ve bu maçı alarak Lokomotiv Moskova mücadelesine hazır olduğunuzu gösterin” ifadeleriyle öğrencilerine çıkıştı.

Bunun üzerine ikinci yarıya çıkan Sarı-Kırmızılı futbolcular da galip gelmesini bildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ