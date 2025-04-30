Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Dursun Özbek'in hayali Leroy Sane! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Dursun Özbek'in hayali Leroy Sane!

        Galatasaray transfer için kolları erkenden sıvadı. Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Dursun Aydın Özbek'in de bizzat istediği Leroy Sane için girişimlere başladı

        Giriş: 30.04.2025 - 09:41 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üst üste üçüncü şampiyonluğuna giden Galatasaray’da transfer çalışmaları da erkenden başladı.

        2

        Kemerburgaz beşi lig kalan altı maça odaklanırken yöneticiler ise bir yandan transfer listesi üzerinde mesai harcıyor.

        Şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak olan Cimbom geçen sezonlarda yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor.

        3

        Galatasaray yönetimi Devler Ligi’nde ses getirebilecek bir kadro için güven aralığı yüksek profillere gitmeyi hedefliyor.

        4

        Sarı-kırmızılı kulüp Bayern Münih’le olan kontrat yenileme sürecinde pürüzler bulunan Leroy Sane için düğmeye bastı.

        5

        Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Alman yıldızı Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek de kadroda görmeyi çok istiyor.

        6

        Sane’nin önceliği Bayern Münih’te kalmak olsa da Bavyera devi Sane’nin maaşında indirime gitmesini bekliyor.

        7

        Brüt maaşı 15 milyon Euro’yu biraz aşan Alman futbolcuya yıllık ücretinin yarısının sözlü olarak teklif edildiği öğrenildi.

        8

        Galatasaray ise bu transfer için uluslararası bir menajeri yetkilendirdi. Sarı-kırmızılı kulüp Sane’nin Bayern Münih’ten ayrılması halinde bu transferde ısrarcı olacak.

        9

        29 yaşındaki futbolcu 2020’den bu yana Alman devinin formasını terletiyor.

        10

        Bu sezon 42 maçta 12 gol 5 asistlik performans sergileyen Sane Almanya A Milli Takım formasını da 69 kez terletti ve 14 gol kaydetti.

        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        ABD Başkanı Trump: Papa olmak isterdim
        ABD Başkanı Trump: Papa olmak isterdim
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Trump'tan yeni Fed ve Powell çıkışı
        Trump'tan yeni Fed ve Powell çıkışı
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?