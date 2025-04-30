Galatasaray'da Dursun Özbek'in hayali Leroy Sane!

Kemerburgaz beşi lig kalan altı maça odaklanırken yöneticiler ise bir yandan transfer listesi üzerinde mesai harcıyor.

Şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak olan Cimbom geçen sezonlarda yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor.