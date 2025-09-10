Galatasaray'da Eyüpspor mesaisi sürüyor!
Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma çalışmasıyla başladı. 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.