Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor

Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.30'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.