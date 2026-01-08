Habertürk
        Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor

        Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 16:31 Güncelleme: 08.01.2026 - 16:31
        Galatasaray derbiye bileniyor!
        Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.30'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

        Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

