Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi başladı!

HT 360 - 14 Ocak 2026 (Rejim Karşıtları Nasıl Bir İran İstiyor?)

İran rejimden kaçıp şaha mı tutunacak? Şah'ın mirası oğluna tahtı getirir mi? Trump İran'da kukla şah mı istiyor? Rejim karşıtları nasıl bir İran istiyor? Rejimi ayakta tutan baskı mı halk mı? Köklü reform rejimin ömrünü uzatır mı? İran'da eylemler iç savaşa dönüşür mü? İran'da kriz Türkiye'ye nasıl yansır? HT 360'da Dilek Gül sordu; İRAM Araştırmacısı Oral Toğa ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer anlattı.