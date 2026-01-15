Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi başladı - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi başladı

        Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 20:46 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:46
        Galatasaray'da Gaziantep FK mesaisi başladı!
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        HT 360 - 14 Ocak 2026 (Rejim Karşıtları Nasıl Bir İran İstiyor?)

        İran rejimden kaçıp şaha mı tutunacak? Şah'ın mirası oğluna tahtı getirir mi? Trump İran'da kukla şah mı istiyor? Rejim karşıtları nasıl bir İran istiyor? Rejimi ayakta tutan baskı mı halk mı? Köklü reform rejimin ömrünü uzatır mı? İran'da eylemler iç savaşa dönüşür mü? İran'da kriz Türkiye'ye nasıl yansır? HT 360'da Dilek Gül sordu; İRAM Araştırmacısı Oral Toğa ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer anlattı.  

