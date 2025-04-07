Galatasaray'da Günay Güvenç tam not aldı!

Son iki sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da yabancılar kadar yerli oyuncuların katkıları kritik rol oynamıştı. Buruk’un ilk sezonunda Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu şampiyonluğun mimarları olurken geçen sezon ise bu isimlere Barış Alper Yılmaz’ın yanı sıra Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan da eklenmişti.

GÜNAY GÜVENÇ PARLIYOR

Taraftarlar tarafından ‘Yerlisaray’ olarak anılan Galatasaray’da yerli grubuna bir üye daha eklendi. Bu sezon Muslera’dan fırsat bulduğu tüm maçlarda alkış toplayan Günay Güvenç Kadıköy’deki kritik derbide de tam not aldı. Okan Buruk, kupada oynattığı file bekçisini forma adaleti hasebiyle sahaya 11’de sürerken tecrübeli eldiven sadece kurtarışlarıyla değil takım arkadaşlarını yönlendirmesiyle de beğenildi. REKLAM 4 YABANCI KALECİ TAKİP EDİLİYOR

Fernando Muslera’nın kararını bekleyen Galatasaray yönetimi, kaptanın Uruguay’a dönme fikri nedeniyle alttan alta kaleci arayışlarına başladı. Liverpool’dan Alisson Becker’in yanı sıra Olympiakos’tan Konstantinos Tzolakis, Lyon’dan Lucas Perri, Real Madrid’den Andriy Lunin’i takip eden Galatasaray’ın yerli adayları da bulunuyor. G.SARAY, UĞURCAN ÇAKIR VE BERKE ÖZER İÇİN ISRARCI DEĞİL

Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ı yakından takip eden Cimbom bu transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek bulmuyor. Bordo-mavililerin kaptanını bırakmaya niyetli olmayacağını düşünen sarı-kırmızılı yetkililerin bir gözü ise Eyüpspor’la çıkışa geçen Berke Özer’de… Diğer yandan Galatasaray futbol yönetiminde Berke Özer ismine sıcak bakmayan yöneticiler bulunuyor. GÜNAY GÜVENÇ'E GÜVEN TAM