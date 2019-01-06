Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, günü çift idmanla tamamladı. Habertürk Spor muhabiri Erhan Kaan Adıgüzel, son durumu sizler için aktardı.

BARTALİ DOKTORDAN BİLGİ ALDI

Ligin 2. yarısına hazırlanan galatasaray yeni kondisyoner olarak Alberto Bartali’yi Antalya kampına götürdü. 55 yaşındaki İtalyan kondisyoner sabah idmanlarında oyunculara kondisyon yüklemeleri yapıyor. Akşam antrenmanlarında da takımın çalışmasını yakından takip eden 55 yaşındaki İtalyan, kulüp doktoru Yener İnce’yle de sık sık fikir alışverişinde bulunuyor. Oyuncuların sağlık durumunu öğrenmeye çalışan Bartali, yapılan idman öncesi de İnce’yle uzun uzun konuşarak bilgi topladı.

ORTA SAHAYLA TOPLANTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarı hazırlıkları öncesi Antalya’da gerçekleştirilen kamp çalışmalarında oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor. Maçlarda topun kendi takımında daha çok kalmasını isteyen deneyimli çalıştırıcı, orta sahaya büyük önem veriyor. Cimbom’un ilk gün gerçekleştirdiği antrenmanında da kaptan Selçuk İnan ve Badou Ndiaye’yi yanına çağıran İmparator, öğrencileriyle bir süre konuşarak sahada ne yapaları gerektiği konusunda bilgiler verdi. Hocalarının direktiflerini dikkatle dinleyen ikili daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katıldı.

MUSLERA PAZARTESİ KATILACAK

Antalya kampında çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da eksik oyuncular da bulunuyor. Uruguay’a gittiği için tatil öncesi hocasından özel izin isteyen Fernando Muslera, takıma henüz katılmadı. Uzun yolculuk yapan deneyimli eldivenin yarın Antalya’ya gelerek çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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