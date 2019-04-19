Galatasaray'da hedef 6'da 6!

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir’in puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışında ipleri eline alan ancak derbide berabere kalarak bu şansı iyi değerlendiremeyen Galatasaray, hedefe kilitlendi...

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Kalan son 6 haftanın ilk maçında yarın akşam evinde Kayserispor’u ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, 6’da 6 yapmaları halinde şampiyon olacaklarına inanıyor. 5 puan önlerindeki Başakşehir’i 33. haftada evinde ağırlayacak olan Cimbom, rakibini o maçta yenip bir maçta da berabere kalmasını umuyor.

Ligde 14 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Aslan, kalan 6 haftada da galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluk ipini göğüslemenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe derbisinde yaşanan hakem hatalarını bir kenara bırakıp şampiyonluğa kilitlenen Sarı-Kırmızılı futbolcular, 6’da 6 olarak belirledikleri hedefe Kayseri galibiyetiyle başlamak istiyor.