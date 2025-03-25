Galatasaray'da Jakobs sevinci!
Beşiktaş hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Ismail Jakobs da iki aylık aranın ardından takımla çalışmalara geri döndü.
Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak Galatasaray’da sakatlıklardan gelen haberler de moralleri yükseltti.
Bir süredir aşil tendonundaki ağrı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs’un yoğun tedavi süreci sona erdi.
25 Ocak’taki Konyaspor müsabakasında sakatlanan ve aşil tendonunun içinde bulunan kasta yırtılma tespit edilen Senegalli yaklaşık iki aydır forma giyemiyordu.
Bu süreçte bireysel çalışmalarına devam eden Jakobs kulüp fizyoterapistlerinin yanı sıra bireysel fizyoterapistiyle de rehabilitasyon sürecine girmişti.
Daha önce diz sakatlıkları yaşayan 25 yaşındaki futbolcu yakın çevresine aşil bölgesinden ilk kez sakatlandığını söylüyordu.
Aşil bölgesindeki ağrısı bir türlü geçmeyen Jakobs takımla birlikte çalışmalara başladı.
Senegalli futbolcu dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Okan Buruk ve kurmayları ise Jakobs için acele etmeyi düşünmüyor.
Eren Elmalı’nın Milli Takım’da gösterdiği performans yüzleri güldürürken Jakobs’un bir daha sakatlanmaması adına gerekli tedbirler alınıyor.