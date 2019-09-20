Galatasaray'da kombineler tükendi

Galatasaray Kulübü, Süper Lig 2019-2020 sezonunda satışa çıkan tüm kombinelerin tükendiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu için satışa çıkarılan tüm kombineler tükenmiştir. Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerine yer verildi.
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