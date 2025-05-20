Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Marcin Bulka sesleri! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Marcin Bulka sesleri!

        Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da kaleci arayışları başladı. Sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim bulunurken Marcin Bulka da gündeme geldi.

        Giriş: 20.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için kollar sıvandı. Uruguaylı eldiven sezon sonunda ülkesine dönme kararından vazgeçmiş değil.

        2

        Sarı-kırmızılı kulüp ise Günay Güvenç'e güvense de kaleyi uzun yıllar koruyabilecek bir kaleci takviyesi de düşünülüyor.

        3

        Daha önce Real Madrid'den Andriy Lunin gibi isimleri listesine yazan Galatasaray, Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'yı da gündemine aldı.

        4

        25 yaşındaki kalecinin Nice ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

        5

        Polonyalı eldiven Fransız ekibinin mukavele yenileme teklifini geri çeviriyor.

        6

        Nice kulübü de yeni sözleşmeyi imzalamayan Bulka'yı bu gelişmeler üzerine bu yaz göndermeyi düşünüyor.

        7

        Galatasaray, Bulka'yı gündemine alsa da Polonyalı kaleci listenin ilk sırasında yer almıyor.

        8

        Sarı-kırmızılılar Bulka'yı ancak Nice ile bonservis görüşmelerinde ortak bir nokta bulabilirse kadrosuna katmayı planlıyor

        9

        2016'da Polonya'dan Chelsea altyapısına geçen bulka 2019'da PSG'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

        10

        25 yaşındaki eldiven daha sonra Cartagena, Chateauroux ve Nice'te kiralık olarak forma giydi.

        11

        Nice 2022 yılında Polonyalı kaleciyi Temmuz 2022'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağlamıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Bodrum'un gözde tatil beldesinde yeni halk plajı
        Bodrum'un gözde tatil beldesinde yeni halk plajı
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?