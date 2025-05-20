Galatasaray'da Marcin Bulka sesleri!
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray'da kaleci arayışları başladı. Sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim bulunurken Marcin Bulka da gündeme geldi.
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için kollar sıvandı. Uruguaylı eldiven sezon sonunda ülkesine dönme kararından vazgeçmiş değil.
Sarı-kırmızılı kulüp ise Günay Güvenç'e güvense de kaleyi uzun yıllar koruyabilecek bir kaleci takviyesi de düşünülüyor.
Daha önce Real Madrid'den Andriy Lunin gibi isimleri listesine yazan Galatasaray, Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'yı da gündemine aldı.
25 yaşındaki kalecinin Nice ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.
Polonyalı eldiven Fransız ekibinin mukavele yenileme teklifini geri çeviriyor.
Nice kulübü de yeni sözleşmeyi imzalamayan Bulka'yı bu gelişmeler üzerine bu yaz göndermeyi düşünüyor.
Galatasaray, Bulka'yı gündemine alsa da Polonyalı kaleci listenin ilk sırasında yer almıyor.
Sarı-kırmızılılar Bulka'yı ancak Nice ile bonservis görüşmelerinde ortak bir nokta bulabilirse kadrosuna katmayı planlıyor
2016'da Polonya'dan Chelsea altyapısına geçen bulka 2019'da PSG'ye bedelsiz olarak transfer oldu.