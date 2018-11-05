Süper Lig’de 3 haftadır kazanamayan ve Şampiyonlar Ligi’nde kaderi Schalke 04 deplasmanında belli olacak Galatasaray’ı transferde hareketli bir devre arası bekliyor...
Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim bu kez Fatih Terim’in isteklerini karşılamaya ve Ocak ayında kadroya iki forvet ile bir stoper katmaya çalışacak.
Ara transfer döneminde takımdan ayrılması kesinleşen ilk isim ise Maicon.
Terim’in yerine genç Ozan Kabak’ı tercih ettiği Maicon için tekrar Al-Hilal’le masaya oturulacak. Maicon, yaz transfer döneminin son saatinde işlemleri yetişmediği için sarı-kırmızılı kulüpte kalmıştı.
Kaleci Muslera dışında her oyuncu için gelecek teklife sarı-kırmızılı kulübün kapısı açık.
Maicon’dan gelecek para ile transferlere bütçe açılacak. Forvete 1 değil kiralama formülüyle birlikte 2 takviye birden planlanıyor.
Stoper arayışı da sürüyor. Bu arada Eren Derdiyok ile yeni kontrat yapmayacak olan Galatasaray, sezon sonunda da Garry Rodrigues’i satacak.
GOL BEK ARTIK LİNNES'İN
Akciğerinden rahatsızlanan ve rehabilitasyon sürecinde olan Galatasaray’ın Japon sol beki Nagatomo 1 ay daha takımını yalnız bırakacak. Yedek sol bek Ömer Bayram, Nagatomo’nun yerini dolduramadı. Fenerbahçe derbisinde penaltı pozisyonunda Isla’yı arkasına kaçıran Ömer, tribün baskısını kaldıramadı ve hücumda aksadı.
Schalke deplasmanında Ömer’in yerine Linnes’in sol bekte görev yapacağı öğrenildi. Tudor döneminde savunmanın solunda başarılı maçlar çıkaran Linnes, Fatih Terim’le formunun zirvesine çıktı ve derbide de nefis bir gol attı.
İLK TERCİH BEHİCH'Tİ
Yazın Carole’ü satma kararı alan Galatasaray, yedek sol bek olarak ilk teklifini Aziz Behich’e yaptı. Bursaspor 2.5 milyon Euro istediği için bu transfer gerçekleşmedi ve Aziz Behich’i PSV kaptı.
Boluspor’dan Bursaspor’a giden 1995 doğumlu Umut Meraş’ı da gündemine alan Galatasaray’ın transferin son günü tercihi Akhisar’dan Ömer Bayram oldu.
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