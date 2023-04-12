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Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den

Galatasaray gelecek sezonki kadro çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Kiralık oyuncuların durumu sezon sonuna doğru netleşmeye başlarken sarı-kırmızılıların önceliği de Milot Rashica ve Mauro Icardi'de... İki yıldız için de girişimlere başlayan Galatasaray, Rashica transferini, Mustafa Muhammed satışı ile gerçekleştirmek istiyor

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  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Yaz transfer dönemimnde büyük bir değişim geçiren Galatasaray, önemli futbolcularını da satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. 

     

     
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Bu oyuncuların bazıları gittikleri kulüpte düzenli ilk 11'de forma giyerken bazıları ise gol ve asistleriyle takımının skor yükünü sırtlamaya başladı. 

     
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Bu oyunculardan özellikle Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan'ın performansı dikkat çekiyor. Sezon başında Nantes'a kiralanan Mısırlı golcü, Nantes'ta 45 maçta görev aldı. 

     
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Bu süreçte 11 kez fileleri havalandıran Muhammed 5 golün de hazırlayıcısı oldu.  25 yaşındaki golcünün, sezon sonunda Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılması bekleniyor.
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Delort transferi sonrasında geri plana düşen Mısırlı futbolcu çalışmayı bırakmazken son dönemde formayı da geri almış durumda. 

     

     
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Nice mücadelesinde oyuna sonradan girdikten sonra puan kazandıran golü kaydeden Mısırlı golcü, Monaco maçında da geri dönüşü ateşledi.
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Delort, Monaco maçında oyundan alındıktan sonra taraftarın tepkisini çekerken ıslıklı protestoya maruz kaldı.

     
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Mustafa Muhammed'in teknik direktör Kombouare'nin son süreçte ilk tercihi olmazken Delort'tan bir türlü verim alınamaması sonrasında yeniden göze girdiği öğrenildi.
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Diğer yandan kulüpe ve başkana danışmanlık yapan Mogi Bayat'ın da Mustafa Muhammed transferinde ısrarcı olduğu biliniyor. 
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Nantes, Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 250 bin Euro öderken iki kulüp arasındaki anlaşmada 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu var. 
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı bildirime göre bu opsiyon hakkı, 15 Haziran 2023'e kadar geçerli.
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Milot Rashica transferi için de yol haritası netleşmeye başlıyor.

     
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Norwich'ten 1 sezonluğuna kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunmayan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun performansından ve karakterinden hem yönetim hem de teknik heyet çok memnun.

     
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Okan Buruk'un gözde oyuncuları arasında yer alan Kosovalı yıldız için girişimlerde bulunan Galatasaray, Mustafa Muhammed'den gelecek para ile Rashica transferini gerçekleştirmek istiyor.

     
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Norwich, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken sarı-kırmızılılar bu meblağı daha aşağılara çekmeyi planlıyor. 
  • Galatasaray'da Rashica'nın transfer parası Mustafa Muhammed'den - Galatasaray Transfer Haberleri

    Galatasaray en azından Muhammed'den gelecek 6 milyon Euro'ya yakın bu meblağı da kullanarak elini rahatlatmak istiyor. 

Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik
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