Galatasaray'da sağ bek ve orta saha arayışları sürüyor
Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor... Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da raporu doğrultusunda sağ bek ve orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezona Avusturya'da yaptığoı kampla hazırlanan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.
Avusturya'daki ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, buradaki ikinci sınavında 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.
Galatasaray, milli takımdan dönecek oyuncularla birlikte ikinci kampta tam kadro çalışma imkanı bulacak.
HEDEF SAĞ BEK VE ORTA SAHA
Teknik heyet ve futbolcular, kampta çalışmalara devam ederken, yönetim de transfer için araştırmaları sürdürüyor.
Şampiyon kadroyu büyük ölçüde koruyarak kadrosuna eklemeler yapmayı planlayan Cimbom'da öncelik sağ bek ve orta saha transferlerinde...
Sağ bekte Guela Doue ve Wan Bissaka isimleri ön plana çıkarken, orta saha ve diğer mevkiler için fırsat transferleri kovalanacak.