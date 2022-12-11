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Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcular hakkında açıklama yapıldı

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan futbolculardan Mathias Ross haricindekileri ligin ikinci bölümünün ilk maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi

Galatasaray'da sakatlık raporu! GS'den sakatlığı olan futbolcular hakkında açıklama - Son dakika spor haberleri
AA / HABERTURK.COM

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen ara nedeniyle Antalya kampta bulunan sarı-kırmızılı takımın doktoru İnce, sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Sergio Oliveria, Yunus Akgün, Milot Rashica, Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Hamza Akman hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yener İnce, Hamza Akman'ın dış yan bağında bir yırtığı oluştuğunu belirterek, "Hamza gayet güzel gidiyor. Tedavi süreci tamamlandı. Şu anda kondisyonerlerle birlikte çalışıyor. Birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlar." dedi.

Milot Rashica'nın sakatlığı hakkında çok spekülasyon yapıldığını aktaran İnce, "Başakşehir maçında darbe aldı. Kemik ödemi oluştu. Ağrısı var. Bundan dolayı verimli idman yapamayacağı için kenara çektik. Hamza ile çalışıyorlar. Çok iyi durumda. Birkaç gün içinde takımla birlikte olacak." diye konuştu.

Emre Taşdemir'in arka adale sakatlığı yaşadığına değinen İnce, "Emre'nin de tedavi süreci gayet iyi geçti. Kondisyonerlerle çalışıyor. O da birkaç gün içinde takımla birlikte olur." ifadelerini kullandı.

Kampta takımdan ayrı çalışan üç futbolcunun hazırlık maçında riske edilmeyebileceğini dile getiren Yener İnce, "Hazırlık maçlarında oynatılıp oynatılmaması hem bizim hem de teknik ekibin sohbetiyle karar vereceğimiz bir şey. Risk almayabiliriz. Tedavi süreçleri tamamlandı ve gayet iyi durumdalar." şeklinde görüş belirtti.

''SERGIO ÖĞLEDEN SONRA KAMPA KATILACAK''

Tedavisine devam edilen Sergio Oliveira'nın kampa katılacağını aktaran sarı-kırmızılı ekibin doktoru, "Sergio'nun tedavisi iyi gidiyor. Lige yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Şu anda görüntü olumlu. Günde 8 saat tedavi görüyor. Ayrıca dışarıda çalışıyor. Kendisi şu anda yolda ve öğleden sonra kampa katılacak." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, Icardi'nin Emre'den bir tık fazla kas sakatlığı bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tedaviyi ikiye bölüyoruz. İlk bölümde yüksek fiziksel egzersiz vermiyoruz. Buralarda yardımcı olabileceğimiz bir şey değil. İstanbul'da veya Arjantin'de olacaktı. Daha rahat edeceğini düşündüğümüz için Arjantin'de olmasını tercih ettik. İlk bölümündeki tedavi gayet iyi. Her gün konuşuyoruz. Tedavisi bizim denetimimizde gidiyor. İlk bölüm bittikten sonra Antalya dönüşünde konuşacağız. Şartlara bağlı olarak bizimle birlikte olacak. Bir sıkıntısı yok."

Yunus Akgün'ün iç yan bağında yaralanma olduğunu söyleyen İnce, "Yunus'un Fonksiyonel tedavisine çok erken başladık. Onu da ligin başına yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Ross'un durumunun diğerlerinden farklı olduğunu aktaran Yener İnce, "Ross'un iç yan bağlarında kopma var ama tedaviye çok iyi cevap verdi. Beklentimizin çok önünde gidiyor. Onun için 1 ay gibi bir zamana ihtiyacımız olacak. İlk gün 2-2,5 aylık sürece ihtiyacımız vardı. Şu anda onun ortasında gibiyiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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