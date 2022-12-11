Yener İnce, Hamza Akman'ın dış yan bağında bir yırtığı oluştuğunu belirterek, "Hamza gayet güzel gidiyor. Tedavi süreci tamamlandı. Şu anda kondisyonerlerle birlikte çalışıyor. Birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlar." dedi.

Milot Rashica'nın sakatlığı hakkında çok spekülasyon yapıldığını aktaran İnce, "Başakşehir maçında darbe aldı. Kemik ödemi oluştu. Ağrısı var. Bundan dolayı verimli idman yapamayacağı için kenara çektik. Hamza ile çalışıyorlar. Çok iyi durumda. Birkaç gün içinde takımla birlikte olacak." diye konuştu.

Emre Taşdemir'in arka adale sakatlığı yaşadığına değinen İnce, "Emre'nin de tedavi süreci gayet iyi geçti. Kondisyonerlerle çalışıyor. O da birkaç gün içinde takımla birlikte olur." ifadelerini kullandı.

Kampta takımdan ayrı çalışan üç futbolcunun hazırlık maçında riske edilmeyebileceğini dile getiren Yener İnce, "Hazırlık maçlarında oynatılıp oynatılmaması hem bizim hem de teknik ekibin sohbetiyle karar vereceğimiz bir şey. Risk almayabiliriz. Tedavi süreçleri tamamlandı ve gayet iyi durumdalar." şeklinde görüş belirtti.

''SERGIO ÖĞLEDEN SONRA KAMPA KATILACAK''

Tedavisine devam edilen Sergio Oliveira'nın kampa katılacağını aktaran sarı-kırmızılı ekibin doktoru, "Sergio'nun tedavisi iyi gidiyor. Lige yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Şu anda görüntü olumlu. Günde 8 saat tedavi görüyor. Ayrıca dışarıda çalışıyor. Kendisi şu anda yolda ve öğleden sonra kampa katılacak." değerlendirmesinde bulundu.