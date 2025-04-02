Galatasaray'da sakatlık şoku: Mario Lemina

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların Gabonlu yıldızı Mario Lemina, mücadelenin 61. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

31 yaşındaki ön liberonun yerine Frankowski oyuna dahil oldu. Bu değişiklikten sonra Kaan Ayhan, Lemina'nın yerine geçerken; Frankowski ise sağ bekte yer aldı.