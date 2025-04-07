Galatasaray'da Samsunspor mesaisi sürüyor!
Galatasaray, Süper Lig'de konuk olacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü Reeder Samsunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, salonda ısınmayla başladı. Sahada üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.