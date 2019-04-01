Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; genel kurulda ibra edilmedikten sonra mahkemeye başvurmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, çıkış yolu arıyor...

Mahkemenin sonuçsuz kalması halinde tüzük gereği seçim kararı almak zorunda olan Cengiz yönetimi, en azından olası bir seçimde yeniden aday olmak için hukuk mücadelesi verecek.

Mali anlamda ibra edildikleri için tamamen ibrasızlık sorunu yaşamadıklarını düşünen yönetimin, bu sebeple birlikte yeniden aday olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Cengiz yönetiminin 23 Nisan’a kadar seçim kararı almak zorunda olduğunu düşünen muhalefetin ise, camia tarafından kabul gören bir başkan adayı çıkarmak istedikleri öğrenildi.