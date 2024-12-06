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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Sivasspor mesaisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Sivasspor mesaisi!

        Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın antrenmanlarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:20
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        Galatasaray'da Sivasspor mesaisi!
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        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sivasspor maçının taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

        Antrenmanda sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Yusuf Demir ve Mauro Icardi yer almadı.

        Sarı-kırmızılı takım, Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayarak Sivas'a gidecek.

        BAŞKAN VE YÖNETİMDEN DESTEK

        Galatasaray'ın antrenmanını başkan Dursun Özbek ve yöneticiler takip etti.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'ne tam kadro gelen kulüp ve Sportif AŞ yönetimi, sarı-kırmızılı takımın antrenmanını izledi. Başkan Dursun Özbek ve beraberindeki yöneticilerin, idmandan sonra teknik ekip ve futbolcularla bir araya geleceği kaydedildi.

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