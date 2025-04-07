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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da son 8 haftaya derbi ayarı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da son 8 haftaya derbi ayarı!

        Üst üste iki derbi mücadelesine çıkan Galatasaray'da Okan Buruk, Fenerbahçe zaferindeki ilk 11'in gösterdiği performanstan son derece memnun. Okan Buruk ligin kalan haftalarında zorlu deplasmanlarda aynı 11'i sahaya sürmeyi planlıyor

        Giriş: 07.04.2025 - 10:47 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:47
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        Galatasaray'da son 8 haftaya derbi ayarı!
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        Süper Lig’de son düzlüğe girilirken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3’e indi.

        İkili averajla birlikte şampiyonluk yolunda avantajı bulunan sarı-kırmızılıların puan kaybına tahammülü yok.

        Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerini üst üste oynayan sarı-kırmızılılarda Dolmabahçe’deki oyun sınıfta kalırken Kadıköy’deki 11 ise tam not aldı.

        Okan Buruk ve kurmayları, Fenerbahçe karşısındaki ilk 11’in sergilediği performanstan bir hayli memnun kalırken ligin kalanına da derbi ayarı çekmeyi düşünüyor.

        Okan Buruk, Samsunspor, Göztepe, Trabzonspor gibi zorlu deplasmanları bulunan sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe maçına benzer 11’ler görevlendirecek.

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        AZ maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 11’deki yerini kaybeden Kaan Ayhan Fenerbahçe derbisiyle küllerinden doğdu.

        Oyun kurulumunda Okan Buruk’un elini rahatlatan tecrübeli futbolcu sertlik seviyesi yüksek deplasmanlarda sağ bekte görev yapacak.

        2025’le birlikte performansı düşen isimlerden olan Gabriel Sara da Kadıköy’de yükselişe geçti.

        10 numara pozisyonunda hem toplu hem topsuz oyunda geçer not alan Brezilyalı aynı bölgede oynamaya devam edecek.

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