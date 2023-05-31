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Fransızlar Icardi'nin bonservisini duyurdular!

Galatasaray, MKE Ankaragücü deplasmanında 4-1'lik galibiyetle şampiyonluğa ulaşırken kutlamaların ardından da sıcak gelişmeler yaşandı. Fransız basını, Mauro Icardi transferine dair yeni detayları duyurdu

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  • Galatasaray'ın Ankara'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fransız basını Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    Le Parisien, Galatasaray PSG arasındaki görüşmelerin çoktan başladığını okuyucularına aktardı. Haberde Galatasaray'ın Icardi için PSG'ye ödeyeceği bonservis de duyuruldu.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    Haberde şu ifadeler yer aldı:

    "Galatasaray, 2014'ten beri şampiyonluğa hasret olan rakibi Fenerbahçe'ye şans tanımadı. Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup etti. Bu maçta Mauro Icardi ve Lucas Torreira, Galatasaray'ın en çok güven veren isimleri oldu"
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    "Geçen yaz Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Arjantinli, bir duble daha yaptı. Paris'te parya, İstanbul'da hayran olunan Icardi bir kez daha gol makinesine dönüştü. Fileleri bulmak için en ufak fırsatı değerlendirdi."
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    "Kulüp liderlerinin iradeleri çok açık. Kiralık olarak transfer edilen Icardi'nin kalıcı transferini tamamlamayı planlıyorlar. Bı Icardi'yi hiç rahatsız etmeyecek çünkü Galatasaray'da çok mutlu"
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    "GÖRÜŞMELER ÇOKTAN BAŞLADI"

    "İstanbul'da kalmak istediğini defalarca itiraf etti. Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile PSG arasındaki görüşmeler İstanbul'da çoktan başladı"
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    "Oyuncunun Paris ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam ederken, bu dosyada finansal boyut kilit nokta olacak"
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    BONSERVİSİNİ DUYURDULAR

    "Galatasaray'ın yöneticileri, yaklaşık 10 milyon Euro'yu bulabilecek bir operasyonu finanse etmek için büyük çaba sarf etmeye hazır."

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    "BURADA ÇOK MUTLUYUM" DEMİŞTİ

    Sarı-kırmızılıları Başkent'te attığı iki golle zafere taşıyan Mauro Icardi şampiyonluk sonrasında açıklamalar yaptı.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    Arjantinli yıldız Galatasaray macerasının mutlu sonla taçlanmasıyla ilgili "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu." sözlerini kullandı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise Icardi, "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." diyerek açıklamalarını tamamladı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    TARİHE GEÇTİ

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, MKE Ankaragücü maçında attığı gollerle tarihe geçti.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    Arjantinli futbolcu üst üste 5. maçta da fileleri havalandırdı. Icardi, Galatasaray'ın bulduğu son 8 golün hepsini atarak, bunu başaran ilk sarı-kırmızılı futbolcu oldu.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    Icardi, ayrıca ligdeki gol sayısını 21'e yükselterek, bir sezonda 20 gol barajını geçen dördüncü Galatasaraylı futbolcu olmayı başardı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    Galatasaray'da daha önce bir sezonda 20 golü geçen isimler Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis olmuştu.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    KUTLAMALARIN DA YILDIZI OLDU

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlamalarda ön plana çıkan isim oldu.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    Bu sezon attığı 21 golle takımının şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolcu, balkonda aldığı mikrofonu hiç bırakmadı.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Fransızlar, Icardi'nin bonservisini duyurdular!

    Taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yapan 30 yaşındaki golcü futbolcu, gol sevinçleriyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını söyledi.

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