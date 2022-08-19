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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Transferin hızlı takımı Galzatasaray takviye yapmak için dört bir koldan çalışmalarını sürdürüyor. Buruk ve ekibinin Van Aanholt'un performansını yetersiz bulması sonrasında sol bek için de girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların listesi ortaya çıktı! Icardi ve Belotti için de devrede olan Galatasaray'ın listesinde 5 yıldız bulunuyor! İşte Galatasaray'da transfer gelişmeleri ve son dakika haberleri

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  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Transferin hızlı takımı Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor! Stoper, sol bek ve hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların listesi ortaya çıktı! Galatasaray beş yıldızla masada, pazarlık halinde...
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    VAN AANHOLT PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

    Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un gösterdiği performans, Okan Buruk ve ekibi tarafından yetersiz bulundu.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Geçen sezon ilk 11'in değişilmezi olan Hollandalı sol beke teklif gelmesi durumunda bunun kabul edileceği bildirilirken sarı-kırmızılılar Milan'ın Senegalli sol beki Fode Ballo-Toure'yi gündemine aldı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan, 25 yaşındaki sol bekin de aralarında bulunduğu birkaç futbolcuyla yollarını bonservis ya da kiralık olarak ayırmayı planlıyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Tuttosport'un duyurduğu habere göre Fode Ballo-Toure'yi Ligue 1'den birkaç ekip ve Trabzonspor da renklerine bağlamak istiyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Galatasaray'ın da Ballo-Toure'yi transfer etmek için devreye girdiği belirtildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    BELOTTI'YE TEKLİF YÜKSELTİLDİ

    Portekiz basınına göre Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Andrea Belotti için devreye girdi!
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    İtalya'da kalmak istediği bilinen yıldız golcünün Roma'nın teklifini düşük bulduğu ve revize istediği öğrenildi. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Portekizli teknik direktörün Belotti ile bizzat görüşerek ikna turlarında olduğu belirtilirken Galatasaray'ın da Belotti'ye yaptığı teklifi yükselttiği kaydedildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Kariyerine Serie A'da devam etmek isteyen Belotti'nin kısa süre içerisinde kararını vereceği de ifade edildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    ICARDI İDDİASI!

    Galatasaray, Paris Saint Germain'in kadroda düşünmediği Arjantinli yıldız için temasa geçti.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Icardi'nin menajerliğini de yürüten eşi Wanda Nara ile birlikte İstanbul'da olduğu öğrenildi. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    PSG'nin kadroda düşünmediği ve yollarını ayırmak istediği golcü için devrede olan sarı-kırmızılılar, Fransız temsilcisine oyuncunun maaşının bir kısmını karşılama teklifi yaptığı belirtildi.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Icardi'nin PSG'den yılda vergisiz 6 milyon Euro kazandığı öğrenilirken sarı-kırmızılıların teklifinin 2,5 milyon Euro'sunu karşılamak olduğu belirtildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    BERTRAND TRAORE SÜRPRİZİ!

    Hücum hattındaki opsiyonları genişletmek isteyen Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Bertrand Traore'ye de talip oldu.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Eylül 2020'de Aston Villa'ya transfer olan Burkina Fasolu futbolcunun kadroda düşünülmediği ve kendisine kulüp bulması istendiği kaydedilirken Galatasaray oyuncuya satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sundu.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Sağ kanat, sol kanat ve santrforda oynayabilen 26 yaşındaki yıldız Premier Lig'de forma giydiği 48 maçta 8 gol atarken 7 de asist yaptı. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    STOPERDE YENİ İSİM: LEO ORTIZ

    Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Leo Ortiz için RB Bragantino'ya transfer teklifinde bulundu. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Ancak Brezilya ekibi bu teklifi reddetti. Romano, 26 yaşındaki savunmacı için sarı-kırmızılı ekibin bir teklif daha yapacağını ifade etti.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Transfermarkt'a göre piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Ortiz, 2021-2022 sezonunda 31 karşılaşmada görev yaptı. 1.85 boyundaki Ortiz, kariyeri boyunca hep Brezilya kulüplerinde oynadı ve ülke dışına çıkmadı. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! Cimbom'un listesi ortaya çıktı! Tam 5 isim...

    Bragantino ile 2026'ya kadar kontratı süren Sambacı, daha önce Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmıştı.

     

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