Galatasaray'da gözler ayrılıklara döndü!
Orta sahaya iki takviye birden yapmak isteyen Galatasaray'da gözler bu bölgedeki oyunculara dönmüş durumda. Berkan Kutlu ayrılmak için izin isterken diğer oyunculara ise teklifler geliyor! İşte Galatasaray'da transfer hareketliliği ve sıcak gelişmeler...
Yunus Akgün'ü şartlara bağlı zorunlu satın almayla kiralayan Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor.
Orta sahaya iki takviye birden yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündem bu bölgedeki oyuncuların ayrılığına dönmüş durumda.
Golde deplasmanında galibiyet golünü atan Fredrik Midtsjö'ye hem yurt içi hem de yurt dışından talipler var.
İtalya'dan Hellas Verona'nın Norveçli futbolcu için devreye girdiği ve kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Türkiye'den ise Samsunspor, Fredrik Midtsjö'yü kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.
Norveçli oyuncuyu isteyen diğer bir Süper Lig kulübü ise Pendikspor.
BERKAN'A İZİN ÇIKMADI
Hem Fransa hem de İtalya'dan ilgi toplayan Berkan Kutlu'ya ise Okan Buruk'tan vize çıkmadı!
Düzenli oynayabileceği bir kulübe transfer olmak isteyen milli yıldıza ilk teklif Genoa'dan gelmişti.
Kariyerini İtalya'da sürdürmeye sıcak bakan Berkan'ı elden çıkarmak istemeyen Okan Buruk bu teklifin reddedilmesini istedi.
Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya transfer edilen Berkan Kutlu'nun sarı-kırmızılı kulüp ile üç yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.
GENOA, DUBOIS'YI DA İSTİYOR
Berkan Kutlu için Galatasaray'a 5 milyon Euro'luk bonservis teklifi yapan Genoa, sarı-kırmızılıların Fransız futbolcusu Leo Dubois'yı da istiyor.
İtalyan temsilcisi, tecrübeli bek oyuncusu için Galatasaray'a resmi teklif yapmış durumda.