Galatasaray, Tolga Ciğerci’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.

Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır.”

Oyuncuya bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan kısmında başarılar dileriz."

26 yaşındaki oyuncu, 3 sezon önce Hertha Berlin'den 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Galatasaray ile 49 maça çıkan Tolga Ciğerci, 6 gol attı.

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