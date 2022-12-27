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Galatasaray'da transfer operasyonunun adı: Fransa

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Devre arası transfer dönemi için müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar gelecek sezon için de kolları sıvamış durumda. Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar ise ağırlıklı olarak Fransa'da yürütülüyor

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  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    2-1'lik İstanbulspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray transfer çalışmalarını da sürdürüyor. 
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    Devre arasını için kollarını sıvayan sarı-kırmızılılarda gelecek sezon kadrosu için de çalışmalar yürütülüyor. 
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    '2023-24 model Galatasaray' için rota Fransa'ya dönmüş durumda. Sarı-kırmızılılar üç bölge için Fransa'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sarı-kırmızılıların orta saha için ilk hedefi, Toulouse'un Hollandalı yıldızı Branco van den Boomen.

     
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Eindhovens Dagblad'ın haberine göre; Galatasaray, Damien Comolli'nin başkanı olduğu Fransız ekibi Toulouse'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

     
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    Toulouse'la sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu mutlaka transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, mutlu sona devre arasında da ulaşabilir.

     
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Eindhovens Dagblad'ın aktardığına göre sarı-kırmızılılar, oyuncuyu ocak ayında renklerine bağlamak için Toulouse'a belli bir miktar bonservis bedeli ödemeyi de göze almış durumda.
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Futbola Ajax altyapısında başlayan, sonrasında ise FC Eindhoven, Heerenveen, Willem II ve De Graafschap formaları giyen van den Boomen, 2020 yazında transfer olduğu Toulouse'da bugüne dek 96 maça çıktı ve 54 gole doğrudan katkı (18 gol - 36 asist) sağladı. 
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    ICARDI YERİNE DEMBELE

    Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu bölgeye transfer etmek istediği isim ise Moussa Dembele... 
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Lyon'la olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek olan Fransız yıldız için kolları sıvayan Galatasaray, Van den Boomen'da olduğu gibi Lyon'la da temas halinde.
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Fransız basınında çıkan haberlere göre Lyon, Moussa Dembele'yi 5 milyon Euro'ya Ocak 2023'te elden çıkarabilir.
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'ın ise bu rakamı çok bulduğu ve yabancı kontenjanı halihazırda dolu iken böyle bir meblağı ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.

     
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Haris Seferovic'in sözleşmesinde değişiklik olması durumunda ise Dembele için girişimler sıklaşabilir.

     
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Atletico Madrid, Fulham, Celtic ve Lyon'da forma giyen Dembele, 337 maçta 151 gol atarken 46 golün de hazırlayıcısı oldu.
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    STOPERE SANGANTE 

    Galatasaray'ın kadroya takviye yapmayı planladığı diğer bir bölge ise savunma... 

     
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Victor Nelsson'a Avrupa kulüplerinden tekliflerin gelmeye devam etmesi üzerine Galatasaray bu bölge için de çalışmalara başlamış durumda.
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sarı-kırmızılılar Nelsson'un olası bir ayrılığı için Le Havre'ın genç stoperi Arouna Sangante'yi yakından takibe aldı.
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

     Le Havre altyapısına 2018'de transfer olan 20 yaşındaki savunmacı, geçen sezon ve bu sezon gösterdiği performansla Ligue 1 ekiplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

     
  • Galatasaray'ın transfer rotası Fransa! Dembele ve Sangante... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Lens ve Lille'in Sangante'yi yakından takip ettiği belirtilirken Galatasaray'ın da Nelsson'dan gelecek bonservis bedeliyle bu bölgeye yine birkaç yıl sonra gelir elde edilebilecek bir oyuncuya yatırım yapmayı planladığı öğrenildi.

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