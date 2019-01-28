Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından yaz transfer döneminde santrfor transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray, devre arası transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalmış olmasına rağmen herhangi bir golcüye imza attırabilmiş durumda değil! Sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada yönetimi eleştiri yağmuruna tutarken forvet takviyesi yapılaması, sarı-kırmızılı camiayı da ayağa kaldırdı! Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre transferssizlik yetmezmiş gibi Fatih Terim'in 'Satılmasın' demesine rağmen Ozan Kabak'ın Stuttgart'a gönderilmesi de deneyimli teknik direktörü istifayı düşünmeye kadar itti!
Hal bölye olunca sosyal medyadan yönetime tepki gösteren taraftarlar, Mustafa Cengiz ve yönetimine Fatih Terim'in takımın başında kalıp gerekirse kendilerinin gidecğei yönünde mesajlar yağdırdı! Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin şu ana dek fiyasko yaşaması, sadece taraftar nezdinde değil genel kurul üyelerince de tepkiyle karşılandı!
Fatih Terim’in yalnız bırakıldığını ve kadrosunun güçlendirilmediğini düşünen pek çok genel kurul üyesinin mart ayında yapılan olağan mali genel kurulu beklediği ortaya çıktı. Devre arasının kalan günlerinde de transfer yapılamaması durumunda taraftarlar ve üyeler tarafından istifaya davet edilecek olan Cengiz yönetiminin, bu kararı almaması durumunda ise yönetsel bakımdan ibra edilmeyerek Mayıs ayında zorunlu olarak seçime götürülebileceği öğrenildi.
DUYGUN YARSUVAT AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
Galatasaray Eski Başkanı Duygun Yarsuvat geçen günlerde bir açıklama yapmış ve Mustafa Cengiz yönetimini adeta topa tutmuştu. Bir idari zafiyet olduğunu dile getiren Yarsuvat, "Bunun giderilmesi gerekiyor. Nasıl giderilir? İkna yoluyla olur, yönetim kurulu değişikliği yaparak olur. Burada Başkan Mustafa Cengiz’in niyeti önemli… Mart ayına daha var. Vakti gelince nasıl bir tavır sergileyeceğimi görürsünüz." ifadelerini kullanmıştı.
Faruk Süren ya da kendisinin tekrar aday olacağına ilişkin iddialarla ilgili de konuşan Yarsuvat, "Ben Başkanlık konusunda Faruk Süren’in yeniden ikna edilmesi gibi bir şey duymadım. Ama Faruk olur, başkası olur. Terhis olan asker yine askerlik yapmaz. Ben terhis oldum. Benim görevim bitti, yeniden aday olmam" cevabını vermişti.
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