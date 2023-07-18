Galatasaray'da transferde fırtınadan önceki sessizlik var!

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"Çarşamba günü yılda bir kez yaptırdığım rutin sağlık testlerimi yaptırmaya karar verdim. Bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Her anne gibi korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Henüz kesinleşen bir teşhisim yok. Ne yazık ki çocuklarım bir gazeteci sebebiyle hastalığım olduğunu öğrendiler. Aileme, arkadaşlarıma ve hepinize bana gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Şu an evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum"