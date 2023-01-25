Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

Transfer çalışmalarını sürdüren lider Galatasaray'da kritik haftaya girildi. Beklentilerin altında kalan Seferovic ve Patrick van Aanholt'la yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Antalyaspor maçını geride bırakarak Giresunspor mücadelesi hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da gözler saha içi kadar saha dışına çevrilmiş durumda.

     
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Okan Buruk ve kurmaylarının performanslarından memnun kalmadığı oyuncularla yolların ayrılması da gündemde. 
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Kadroda düşünülmeyen bazı isimlere hem yurt içi hem de yurt dışından talipler olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler de yaşanıyor.
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    VAN AANHOLT İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

    İstanbul'daki yaşantısından memnun olan Patrick van Aanholt kendisine gelen teklifleri şimdilik reddetti.
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Hollandalı savunmacının İstanbul dışına gitmeye sıcak bakmadığı ve buradaki yaşantısını bozmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Galatasaray'da Van Aanholt'la bu hafta masaya oturularak kendisine kulüp bulmasının isteneceği ve kadroda düşünülmediğinin iletileceği belirtildi.
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    SEFEROVIC'İ İTALYANLAR İSTİYOR

    Daha önce PAOK'un talip olup yıllık ücreti nedeniyle transferi dondurduğu Haris Seferovic'e ise bu kez İtalyanlar talip oldu.

     
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre tecrübeli futbolcuyu hem Hellas Verona hem Salernitana hem de Lazio talip oldu.
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Oyuncunun Galatasaray'dan aldığı 2.7 milyon Euro'luk ücretin sezonun kalanı için kısmını istemesi ise bu transferi zorlaştırıyor. 
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Hellas Verona'nın yaklaşık 1.3 milyon Euro'luk yıllık ücreti çok bulduğu ve bu transferde masadan kalkmaya yakın olduğu belirtilirken Lazio ise gözünü karartmış durumda.
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Ciro Immobile'nin sakatlık sorunları nedeniyle kadroya tecrübeli bir santrfor katmak isteyen Lazio'da Maurizio Sarri'nin Seferovic'e onay verdiği belirtildi.
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Salernitana'nın da bu transferde istekli olduğu ve kadroya katmak için teklif yükseltmeyi planladığı kaydedildi. 

     
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    ROSS'A KİRALIK YOLU AÇILDI

    Galatasaray için yetersiz bulunan Mathias Ross'un da kiralık olarak gönderilmesi gündemde... 
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Sarı-kırmızılılar gibi Aalborg'da da resmi maça çıkan Ross, statü gereği yurt dışına transfer olamıyor. 
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Genç savunmacı yurt içinde bir takıma ise kiralanabilir. Ross'a Süper Lig'den taliplerin olduğu da belirtildi.

     
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    "YUSUF DEMİR, SÜPER LİG EKİBİYLE GÖRÜŞÜYOR"

    Avusturya basınında çıkan bir habere göre genç yetenek Süper Lig ekibiyle görüşüyor.  Ümraniyespor, Yusuf Demir'i kadrosuna katmak istiyor.
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    Sarı kırmızılılar henüz İstanbul ekibine dönüş yapmadı. Kulübün İstanbul'da olması bir avantaj sağlarken Avusturya basınının aktardığı bilgiye göre Yusuf Demir'in oynama garantisi istediği belirtildi.
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    HAMZA AKMAN DA KİRALIK GİDEBİLİR

    Geçen sezon U19 Elit Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan kadronun önemli oyuncularından olan ve bu yazki kamplarda hem yeteneği hem de çalışkanlığıyla dikkat çeken Hamza Yiğit Akman, resmi maçlarda beklediği forma şansını bulamadı.
  • Galatasaray'da transferde kritik hafta: Ayrılıklar olabilir

    bulunan Hamza'nın daha fazla forma şansı bulabilmek için kiralanması gündemde. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.