Galatasaray'da Victor Nelsson ile ayrılık zamanı
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'ya kiraladığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte stoper rotasyonu şekilleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon planlarında yer almayan Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’ya kiralanan ancak İtalya’da beklentilerin altında kalan Nelsson, Galatasaray’a geri dönmesine rağmen kadroda düşünülmüyor.
Teknik heyet, stoper hattında yeni isimlere yönelirken, yönetim de oyuncunun bonservisinden gelir elde etme planında.
Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için en az 10 milyon Euro’luk bir bonservis geliri hedefliyor.
Şu ana kadar İtalya’dan iki kulüp, Torino ve Hellas Verona, Nelsson’un transferi için devreye girdi.
Her iki kulübün de oyuncunun şartlarını araştırdığı ve temaslara başladığı öğrenildi.
Nelsson, 2024–2025 sezonunda Galatasaray ve Roma formalarıyla toplam 23 resmi maçta forma giydi ancak skor katkısı sağlayamadı.
Özellikle Roma’daki performansı teknik ekipler açısından soru işareti yarattı.
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun ayrılığıyla hem maaş yükünden kurtulmak hem de yeni transferler için kaynak yaratmak istiyor. Nelsson’un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.