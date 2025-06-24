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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Victor Nelsson ile ayrılık zamanı - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Victor Nelsson ile ayrılık zamanı

        Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'ya kiraladığı Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

        Giriş: 24.06.2025 - 09:22 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:22
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        Sarı-kırmızılı ekipte stoper rotasyonu şekilleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezon planlarında yer almayan Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.

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        Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’ya kiralanan ancak İtalya’da beklentilerin altında kalan Nelsson, Galatasaray’a geri dönmesine rağmen kadroda düşünülmüyor.

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        Teknik heyet, stoper hattında yeni isimlere yönelirken, yönetim de oyuncunun bonservisinden gelir elde etme planında.

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        Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu için en az 10 milyon Euro’luk bir bonservis geliri hedefliyor.

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        Şu ana kadar İtalya’dan iki kulüp, Torino ve Hellas Verona, Nelsson’un transferi için devreye girdi.

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        Her iki kulübün de oyuncunun şartlarını araştırdığı ve temaslara başladığı öğrenildi.

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        Nelsson, 2024–2025 sezonunda Galatasaray ve Roma formalarıyla toplam 23 resmi maçta forma giydi ancak skor katkısı sağlayamadı.

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        Özellikle Roma’daki performansı teknik ekipler açısından soru işareti yarattı.

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        Sarı-kırmızılılar, oyuncunun ayrılığıyla hem maaş yükünden kurtulmak hem de yeni transferler için kaynak yaratmak istiyor. Nelsson’un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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