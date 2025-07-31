Galatasaray'da yeni sezon mesaisi
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 31.07.2025 - 22:53 Güncelleme: 31.07.2025 - 22:53
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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