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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da Zaniolo sevinci!

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, hazırlık maçlarında sergilediği performansla tam not aldı. 23 yaşındaki futbolcu, süre aldığı iki maçta 2 gol, 1 asistle kalitesini ispatladı.

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  • Galatasaray'da Zaniolo sevinci!

    Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon euro ödeyerek Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, hazırlık maçlarında sergilediği performansla camianın yüzünü güldürdü.
  • Galatasaray'da Zaniolo sevinci!

    Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkan İtalyan yıldız fileleleri havalandırarak Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı.
  • Galatasaray'da Zaniolo sevinci!

    23 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında da gollerine devam etti. 
  • Galatasaray'da Zaniolo sevinci!

    İkinci yarıda oyuna dahil olan Zaniolo, 84. dakikada fırsatçılığını konuşturup takımının 5. golünü kaydetti. 
  • Galatasaray'da Zaniolo sevinci!

    Yıldız futbolcu, 89. dakikada ise Yusuf Demir'le yaptığı şık paslaşmalar sonucunda Dubois'nın golünde büyük pay sahibi oldu.
  • Galatasaray'da Zaniolo sevinci!

    Zaniolo'nun bu performansı, şampiyonluk yolundaki kritik maçlar öncesi camianın yüzünü güldürdü. 
  • Galatasaray'da Zaniolo sevinci!

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