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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin altın sette elendi! - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin altın sette elendi!

        Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde 3-1 mağlup olduğu maçın rövanşında İtalya'nın Chieri'76 ekibini 3-1 mağlup eden Galatasaray Daikin, altın seti kaybederek turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:44 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:44
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        Galatasaray Daikin altın sette elendi!
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        Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde İstanbul'da 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Chieri'76 takımını 3-1 yenen Galatasaray Daikin, altın seti 15-13 kaybederek elendi.

        Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında Galatasaray Daikin, maçın ilk setini 25-22 kaybetti.

        İkinci seti 25-20, üçüncü seti 25-23, dördüncü seti 27-25 önde bitiren sarı kırmızılılar, mücadeleyi 3-1 kazanarak final ümidini altın sete taşıdı.

        Altın sette rakibine 15-13 kaybeden Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti.

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