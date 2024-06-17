Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin Eline Timmerman'ı kadrosuna kattı - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin Eline Timmerman'ı kadrosuna kattı

        Galatasaray Daikin, Hollandalı orta oyuncu Eline Timmerman'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:54 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray Daikin transferi açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı orta oyuncu Eline Timmerman'ı kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Profesyonel voleybol kariyerine 2013 yılında RIVO Rijssen'de başlayan Timmerman, TT Papendal Arnhem, Coolen Alterno, Team Eurosped, Ladies in Black Aachen ve son olarak da Allianz MTV Stuttgart formasını giydi.

        Timmerman, kulüp kariyerinde 3 Almanya Ligi, 2 Almanya Kupası, 1 kez de Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Maganda kurşunu kurban keserken öldürdü!
        Maganda kurşunu kurban keserken öldürdü!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"