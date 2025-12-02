Galatasaray Daikin'in konuğu Porto
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Portekiz'in Porto takımını konuk edecek.
CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Portekiz ekibi Porto'yu ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Mücadeleyi İtalyan Mauro Carlo Goitre ve Fin Marko Oravainen hakem ikilisi yönetecek.
İlk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Galatasaray Daikin, yarın her türlü galibiyetin yanı sıra en az 2 set alması halinde bir üst tura yükselecek.