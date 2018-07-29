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Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi zora soktu

29.07.2018 - 06:26 | Güncelleme:

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in yine zam talebinde bulunması gözleri yeniden maaş tablosuna çevirdi. Eski yönetim döneminde yapılan anlaşmalar nedeniyle yönetimin eli kolu bağlı durumda

  • 1 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Sofiane Feghouli ile aynı parayı almak isteyen Bafetimbi Gomis'in zam talebi gündemdeki sıcaklığını korurken Galatasaray'ın geçen sezonun başında yaptığı transferlerdeki maaş planlaması sorunun temel kaynağı olarak göze çarpıyor.

  • 2 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Takımda maaş olarak liderliği Sofiane Feghouli çekiyor. Cezayirli futbolcu, 3 milyon 850 bin Euro'luk maaşıyla Süper Lig'in de en çok kazanan futbolcuları arasında bulunuyor.

  • 3 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Attığı 27 golle hem takımını şampiyonluğa taşıyan hem de gol kralı olan Bafetimbi Gomis ise 3 milyon 350 bin Euro alıyor.

  • 4 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Fransız futbolcu ve menajeri, takıma olan katkısını gerekçe gösterip maaşının Feghouli ile aynı seviyeye çekilmesini ve 500 bin Euro zam yapılmasını talep ediyor. 

  • 5 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Bu konuda ret cevabı veren yönetimi ise en çok düşündüren konulardan biri yüksek maaşların yeni sorunlara neden olup olmayacağı...

  • 6 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Zira teknik direktör Fatih Terim'in "İsteyen varsa satılsın" raporunu verdiği Maicon ve Younes Belhanda da en büyük sorun aldıkları yüksek maaşlar.

  • 7 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Hiçbir takım iki ismin de Galatasaray'da aldığı ücreti karşılayacak tekliflerde bulunmuyor. Dolayısıyla hem Sambacı hem de Faslı 10 numara, gelen teklifleri hiç düşünmeden geri çeviriyor.

  • 8 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Avrupa'dan men cezası almaktan kurtulsa da mali olarak çok çok dikkatli olması gereken Galatasaray yönetimi, bu sorunların devam etmesinden ve takım içi dengenin bozulmasından da endişe ediyor.

  • 9 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Hatırlanacağı üzere başkan Mustafa Cengiz, daha önce HABERTÜRK'e yaptığı açıklamada Dursun Özbek yönetiminin bol keseden yaptığı sözleşmeleri eleştirmiş ve "Neymar'ı da alsan böyle kontrat olmaz" demişti.

  • 10 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    İşte Galatasaray'daki oyuncuların maaş tablosu:

    Sofiane Feghouli: 3 milyon 850 bin Euro

  • 11 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Fernando Muslera: 3 milyon 575 bin Euro

  • 12 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Bafetimbi Gomis: 3 milyon 350 bin Euro (2.5 milyon Euro da imza parası almıştı)

  • 13 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Younes Belhanda: 3 milyon 350 bin Euro

  • 14 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Fernando: 3 milyon 300 bin Euro

  • 15 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Selçuk İnan: 2 milyon 950 bin Euro

  • 16 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Mariano: 2 milyon 300 bin Euro

  • 17 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Maicon: 2 milyon 200 bin Euro

  • 18 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Eren Derdiyok: 2 milyon 150 bin Euro

  • 19 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Tolga Ciğerci: 2 milyon Euro

  • 20 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Serdar Aziz: 2 milyon Euro

  • 21 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
    21 | 52

    Ryan Donk: 1 milyon 895 bin Euro

  • 22 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Tarık Çamdal: 1 milyon 605 bin Euro

  • 23 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Garry Rodrigues: 1 milyon 350 bin Euro

  • 24 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Martin Linnes: 950 bin Euro

  • 25 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Ahmet Çalık: 900 bin Euro

  • 26 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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    Sinan Gümüş: 650 bin Euro

  • 27 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 30 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 31 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 32 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 33 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 34 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 35 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 36 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 37 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 38 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 39 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 40 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 41 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 42 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 43 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 44 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 45 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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  • 49 Galatasaray'daki maaş dengesizliği yönetimi endişelendiriyor
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