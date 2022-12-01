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Galatasaray'dan Barcelonalı yıldıza kanca

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Van Aanholt'u göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Barcelona'dan yıldız oyuncuyu gündemine aldı. Aslan, kontratı sezon sonunda bitecek olan İspanyol yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak

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  • Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan Barcelonalı yıldıza kanca

    Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu sezon sol bek bölgesinde istediği uyumu yakalayamayan Galatasaray, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
  • Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan Barcelonalı yıldıza kanca

    Sarı Kırmızılılar son olarak Barcelona forması giyen İspanyol oyuncu Marcos Alonso'yu radarına aldı. 
  • Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan Barcelonalı yıldıza kanca

    İspanyol ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki sol bek için masaya oturacak Galatasaray, devre arasında düşük bir bonservis ödeyerek transferi bitirmek istiyor.
  • Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan Barcelonalı yıldıza kanca

    Galatasaray'a transfer olduğundan beri istediği verimi veremeyen Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt'la ara transferde yolların ayrılması planlanıyor. 
  • Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan Barcelonalı yıldıza kanca

    Sarı-kırmızılılar, van Aanholt'nu yerini Marcos Alonso ile doldurmayı planlıyor.
  • Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan Barcelonalı yıldıza kanca

    BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

    Galatasaray'ın transfer etmek istediği Marcos Alonso birçok mevkide oynayabiliyor. Asıl mevkisi sol bek olan oyuncu, stoper ve orta sahanın solunda da görev alıyor.
  • Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan Barcelonalı yıldıza kanca

    Bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta stoper, 4 maçta solbek olarak forma giyen tecrübeli oyuncu tam bir joker konumunda. 1.89 boyundaki Alonso, bu sezon 12 maçta 1 gol katkısı verdi.
  • Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan Barcelonalı yıldıza kanca

    Real Madrid altyapısından yetişen Marcos Alonso ardından Bolton'a transfer oldu. Bolton'dan Fiorentina'ya giden oyuncu ardından kiralık olarak Sunderland'de forma giydi. 
  • Son dakika transfer haberleri - Galatasaray'dan Barcelonalı yıldıza kanca

    Alonso 2016-2017 sezonunda ise 23 milyon euro bedelle Chelsea'ye transfer oldu.

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