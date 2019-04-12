Galatasaray'ın bugünkü antrenmanı öncesinde başkan Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu'nun vefatının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:
MUSTAFA CENGİZ
"Gece duydum, çok üzüldüm. Bizim gençliğimizin idolleri vardır. Bu idoller Metin Oktay'dı, Can Bartu'ydu, Turgay Şeren'di, Lefter'di, Hakkı Yeten'di... Biz onlarla büyüdük, futbolu onlarla sevdik. Asla çirkin mücadeleyi değil; fair, dürüst, mert mücadeleyi gördük. Efendiliği ve saygıyı gördük. Çocukluk arkadaşlarım, rakip takımı tutanlar; kardeşlerine Can ismini verdiler. Ben, kardeşime Metin adını vermiştim. Bizim bütün kuşak böyle büyüdü. Hep onları idol olarak aldık. Bizi hiç utandırmadılar. 2-3 gün önce FB TV'de gördüm ve izledim. Her kelimesine katıldığım bir insan. Rahmet diliyorum ve onun örnek olmasını diliyorum. Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türk futboluna örnek olmasını diliyorum. Türk futboluna yaptığı hizmet için teşekkür ediyorum."
ABDURRAHİM ALBAYRAK
"Türk futboluna iz bırakmış, hafızalarda iz bırakmış, taraflı-tarafsız herkesin saygısını kazanmış, hiçbirimizin hiçbir zaman unutamayacağımız, kendisinde çok şey öğrendiğimiz Can Bartu ağabeyime Allah'tan rahmet diliyorum. Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."
FATİH TERİM
"Can ağabey, Türk futbolunda bir ilkti aynı zamanda. Hem basketbol hem futbol milli takımında oynamış, önemli futbolculardan ve basketbolculardan bir tanesiydi. Can ağabey, aynı zamanda son zamanlarda kaybetmemek için büyük çaba gösterdiğimiz önemli değerlerin temsilcisiydi, simgesiydi. Metin ağabeyle olan fotoğrafı koridorlarımızda duruyor, her gün ona bakıyoruz. Bu değerleri de iyi bilenlerdendi. Sonradan kişiliğiyle de medya mensubu olarak katkılarıyla da her zaman sevgiyle, hasretle anacağımız bir büyüğümüzdü. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Gittiği yerde Metin ağabeyle, Turgay ağabeyle, Lefter ağabeyle, Süleyman ağabeyle beraber olacak. Hepsine selam olsun buradan, Allah hepsine rahmet eylesin."
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