        Galatasaray'dan Göksenin Köksal açıklaması: Tüm girişimler yapılacaktır! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'dan Göksenin Köksal açıklaması: Tüm girişimler yapılacaktır!

        Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüse taşlı saldırı ve Göksenin Köksal ile ilgili bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 20:28 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:28
        Galatasaray'dan Göksenin Köksal açıklaması!
        Galatasaray, Göksenin Köksal ve Erkek Basketbol takımı otobüsüne yapılan taşlı saldırı hakkında açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı ekip, "Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

        İşte Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

        "Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.

        Maçın sonuna doğru takımımızın bench'ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da "Galatasaray benim yuvam" diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır.

        Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir.

        Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır."

