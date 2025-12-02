Galatasaray'dan hakem tepkisi: Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları!
Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları" şeklinde bir paylaşım yaptı
Giriş: 02.12.2025 - 18:06 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:30
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'u TFF'ye şikayet ettikten sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında "Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları." ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
"İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER"
Galatasaray sosyal medya başka bir paylaşım yaparak "Leroy Sané'nin golünün ardından Kadıköy'de yaşanan insanlık dışı görüntüler!" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ