Galatasaray'dan Okan Buruk için imza töreni!
Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk için 7 Haziran Cuma günü (yarın) saat 11.00'de imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Okan Buruk'un sözleşmesini resmen uzatıyor. Sarı-kırmızılılar, Buruk için 7 Haziran Cuma günü (yarın) saat 11.00'de RAMS Park'ta imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.