Galatasaray'dan orta saha için İtalya seferi!
Orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan İtalya seferi geldi. Bir yandan Scott McTominay için yoğun çaba sarf eden sarı-kırmızılılar diğer yandan İtalya'da da temaslara başladı! Sarı-kırmızılılar, kariyerine Çizme'de devam eden iki topçu için harekete geçti
Galatasaray, orta saha transferi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bir yandan Manchester United’ın başarılı oyuncusu Scott McTominay için yoğun çaba sarf ederken, diğer yandan İtalya’da da transfer temaslarına başladı.
Okan Buruk'un listesinin ilk sırasında yer alan Scott McTominay için Manchester United ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, İngiliz devine 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen ve bu nedenle İskoç yıldızı elinden çıkarmaya sıcak bakan İngiliz ekibi ise McTominay için 30 milyon sterlinlik bonservis bedeli talep ediyor.
Fulham da McTominay için görüşmeler yürütürken İngiliz ekibinin Manchester United'a yaptığı teklif, Galatasaray'ın teklifinden daha yüksek.
McTominay için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılılar alternatif planlar üzerinde de çalışmalar yürütüyor.
Galatasaray, Juventus'tan Weston McKennie ve Napoli'den Jens Cajuste için kolları sıvadı.
İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar bir süre önce Juventus ile temasa geçti ve ABDli orta saha için bilgi aldı ancak Galatasaray bu transferde yalnız değil.
Premier Lig'den bir takımın yanı sıra Fiorentina'nın da Weston McKennie için masada olduğu belirtildi.
TuttoMercatoWeb'in haberine göre Galatasaray, Juventus'un kapısını kısa süre içerisinde 15 milyon Euro bonservis bedeliyle çalacak.
İtalya'dan diğer bir iddia ise Napoli taraflarından geldi. Galatasaray'ın Napoli'de gözden çıkarılan Jens Cajuste için masada olduğu öne sürüldü.
Napoli'nin Billy Gilmour transferi için orta sahada bir isimle yollarını ayırmak zorunda olduğu belirtilirken yine Fiorentina'nın Cajuste ile ilgilendiği kaydedildi.
Cajuste'nin Türkiye'de oynamaya şimdilik sıcak bakmadığı; Avrupa'dan gelebilecek teklifleri beklediği de belirtildi.